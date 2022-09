Borgmester Jacob Bundsgaards tale til mindehøjtidelighed for Thorkild Simonsen

På den måde bar han i sig, historien om, hvilke muligheder Aarhus kan skabe for den enkelte og fortællingen om, hvad Socialdemokratiet alle dage har kæmpet for at skabe forudsætningerne for.

Vi kommer til savne hans visdom og analyser, hans venlige væsen og afdæmpede facon, hans altid konstruktive og løsningsorienterede tilgang til verden … men først og fremmest vil vi blot savne Thorkild.

Heldigvis for os … for Edny, for Hanne og for Helle og alle os andre, er der rigtigt meget at knytte vores savn til, for også på den måde satte Thorkild sig afgørende spor og rodfæstede sig i os – og det er rart og godt at tænke på en dag som i dag.

Vi er nogle stykker, som fra tid til anden har spøgt med, at hvis det var ved at gå helt galt eller hvis meningsmålingerne så for sorte ud, så kunne vi altid bede Thorkild om at stille op igen – så skulle det nok gå. Det var kun halvt i spøg. For han havde vundet over os alle sammen. Nu må vi klare den selv.

Nu må vi nøjes med at stå på det fundament Thorkild Simonsen har været med til at bygge.

For med digteren Søren Ulrik Thomsens ord:

”Træerne vokser ikke ind i himlen.

Men de vokser ud i luften, som vi ånder,

og ned i jorden til de døde som vi savner.

Og det er alt nok.”





Æret være Thorkild Simonsens minde …