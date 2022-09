35-årig opgav falsk navn og blev anholdt

Førerret: En 35-årig mand forsøgte onsdag aften at snyde politiet og udgive sig for at være en anden, men det endte med en anholdelse og flere sigtelser. Den 35-årige blev onsdag kl. 20.46 standset i sin bil af en patrulje på Gudrunsvej i Brabrand, og da han blev bedt om at vise sit kørekort, forklarede han, at han havde glemt det derhjemme. Han opgav navn og personnummer, men da betjentene fik mistanke til, at han ikke var den, han udgav sig for at være, stillede de flere kontrolspørgsmål. Manden kunne ikke huske, hvor han boede og havde ikke styr på sine børns navne og alder, men han holdt fast i sin forklaring, trods gentagne anmodninger om at oplyse sit rette navn. Til sidst blev han anholdt og taget med på politistationen. Her endte han med at opgive sit rigtige navn, og det viste sig, at han var frakendt kørekortet. Han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at have opgivet falsk navn til politiet. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.