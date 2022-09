Parkering bliver dyrere i Silkeborg

Det var i 2019 at byrådet besluttede byrådet, at de to første timers parkering på Silkeborg Kommunes betalingsparkeringsplader skulle være gratis.

Betalingsparkeringen gælder i tidsrummet mandag-fredag kl. 9-18 og lørdag kl. 9-15

De øgede takster skal ifølge byrådet bruges til at kan tilføre flere penge til de store velfærdsområder, fremgår det af kommunens hjemmeside.