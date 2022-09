Butikstyv taget med kniv og hash

Personalet i en butik på Østergade i Grenaa anmeldte tirsdag kl. 17.20, at en mand havde stjålet noget tøj i butikken og var stukket af fra stedet, fremgår det af døgnrapporten. Ud fra beskrivelsen af manden fik politiet mistanke til en 21-årig mand, og knap et par timer senere traf en patrulje manden ud for en adresse i Grenaa. Her blev han anholdt og sigtet for butikstyveriet. Under visitationen af ham fandt betjentene en kniv og en mindre mængde hash, og han blev derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og for besiddelse af euforiserende stoffer.