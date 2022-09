20-årig gemte sig i et træ

Da patruljen umiddelbart ikke kunne finde bilisten, blev en hundepatrulje tilkaldt, og det gav pote. Politihunden fik fært fra den efterladte bil og ledte betjentene gennem en mark og videre ind i et grønt læbælte, hvor den begyndte at gø foran et træ. Oppe i træet sad en 20-årig mand og gemte sig, og da han blev råbt an, kom han selv ned på jorden, hvor han blev anholdt.

Tæt på træet snusede hunden sig frem til en kniv, som den 20-årige blev sigtet for at besidde. Det viste sig, at den 20-årige ikke har kørekort, og at han havde brugt en bekendts kørekort til at leje bilen. Han blev derfor også sigtet for kørsel uden kørekort og for brug af falsk id.