Indbrudstyv havde koben i bilen

I bilen kunne betjentene se en stor pose med flere værdigenstande, bl.a. en computer, og de besluttede sig derfor for at foretage en ransagning af køretøjet. Under ransagningen fandt de også et koben og noget maskering, og til sidst erkendte den 37-årige, at han kort forinden havde begået et indbrud i en villa i Malling. Betjentene fandt med den 37-åriges hjælp hurtigt frem til villaen, der stadig stod opbrudt, og beboerne blev kontaktet. Den 37-årige blev anholdt og sigtet for indbrud og for kørsel i frakendelsestiden.