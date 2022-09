Region Midtjylland ser ind i et stort underskud i 2022, når det kommer til kollektiv transport. Derfor skal der spares markant på udgifterne til de blå busser i 2023.

Spareplanerne kan gå ud over den grønne omstilling og udvalget af busruter i regionen.

»Det er et greb, som kan fjerne en del af merudgifterne, uden at det har direkte konsekvenser for service og mobiliteten for borgerne,« siger Bent Graversen (V), der er formand for Regional Udvikling i Region Midtjylland.