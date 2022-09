112: En patrulje kørte natten til tirsdag kl. 01.48 til Banegården i Aarhus, hvor en beruset 31-årig mand opførte sig aggressivt og forsøgte at indlede sig i slagsmål med flere andre. Da betjentene kom frem, var den 31-årige fortsat meget opfarende og gav udtryk for, at han ville slås med patruljen. Han blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden, fremgår det af døgnrapporten.