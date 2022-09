Satte sin telefon til salg og fik den stjålet

Tyveri: En 21-årig kvinde anmeldte mandag, at hun omkring kl. 10.30 havde fået frarøvet sin mobiltelefon på sin bopæl i Aarhus C. Kvinden havde sat telefonen til salg på nettet og havde lavet en aftale med en køber, som ville komme og hente den. Det endte dog ifølge kvinden med, at manden, der dukkede op, tog telefonen uden at betale, og da kvinden forsøgte at standse ham, skubbede han hende, så hun faldt ned ad en trappe i opgangen. Hun kom dog umiddelbart ikke alvorligt til skade. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere, fremgår det af døgnrapporten.