Gik rundt med kniv i byen og blev anholdt

Våben: Østjyllands Politi fik mandag kl. 14.08 en anmeldelse om, at en mand gik rundt med en kniv i hånden på Strøget i Aarhus. En patrulje var hurtigt på stedet, og en borger udpegede manden, der var gået ind i en butik. Betjentene anholdt den 21-årige mand, som under visitationen blev fundet i besiddelse af en hobbykniv. Kniven blev beslaglagt, og manden blev kørt til politistationen. Undervejs råbte han flere skældsord rettet mod betjentene, og han blev derfor både sigtet for overtrædelse af knivloven og fornærmelig tiltalte mod polititjenestemænd, fremgår det af døgnrapporten.