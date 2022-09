Den globale energikrise udsætter åbningen af den store videoinstallation ”The Garden in the Machine”, der er ved at blive sat op på facaden af Filmby Aarhus’ nye bygning. Efter at regeringen har opfordret til at begrænse belysning af offentlige bygninger, har rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) besluttet at udsætte premieren.