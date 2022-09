20/09/2022 KL. 19:25

Hele deres liv har de været sparsommelige – det lærte de under krigen

De er 85, 87 og 92 år, og for dem er det helt naturligt at udnytte råvarerne og spare på strømmen. Det er sundt for alle at lære nu, siger de. Museumsinspektør Bettina Buhl, Det Grønne Museum i Auning, er helt enig.