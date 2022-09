Lånte sin telefon ud – og blev snydt

En 24-årig mand anmeldte søndag, at han om natten omkring kl. 3.00 var blevet snydt af tre mænd på gaden i Aarhus. Den 24-årige forklarede, at han havde været i byen, da han på Klostertorvet mødte de tre mænd. Den ene spurgte, om han måtte låne den 24-åriges mobil til at foretage et enkelt opkald.

Det fik han lov til, og mens manden stod med hans telefon, begyndte de to andre mænd at indlede en længere samtale med den 24-årige.