Nogle siger tak for mad med et brev: »Så kommer det tæt på«

Håndskrevne hilsener

Den 20-årige Amalie Birkeland Steenstrup og den 21-årige Sofie Stigaard er helt enige, siger de, mens de står med hænderne i store salatbøtter. De kendte ikke hinanden, før de mødtes her i køkkenet, hvor alle er »megasøde«.

»Jeg hørte om Det Kærlige Måltid gennem en ven,« siger Amalie Birkeland Steenstrup, der har sabbatår, hvor hun går på MGK, et musikalsk grundkursus.

»Det er fedt at lære at lave mad, og det binder os alle godt sammen, at vi kommer her, fordi vi gerne vil, og fordi vi gør noget for andre.«

Sofie Stigaard, der læser nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, kommer fra Roskilde og søgte på nettet efter frivillige organisationer.

»Jeg har endnu ikke det største netværk i Aarhus, men jeg kan lide at lave mad og ville gerne være frivillig,« fortæller hun, der ofte kommer både tirsdag og onsdag for at være med her, hvor både hun og Amalie Birkeland Steenstrup har fået udbygget deres netværk.

Inden længe skal de ind i spiselokalet til pause med brød og kaffe – og til kortskrivning. For der er altid et håndskrevet kort, som bliver skrevet af de mange unge frivillige køkkenmedhjælpere, med i måltidstasken.

»Vi skriver breve til vores modtagere. Vi kan skrive om, hvilken musik vi hørte, mens vi lavede mad, hvilken lækker ret vi har været med til at lave, og at maden er lavet med kærlighed,« fortæller de.

»Nogle gange får vi breve med tilbage fra modtagerne. Det er virkelig fint. Så kommer det tæt på. Somme tider står man jo bare og blander en salat, men når man så får sådan et brev, går det op for en, at man er med til at gøre en forskel for nogen.«