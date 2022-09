Anholdt efter hærværk på pizzeria

En patrulje fra Østjyllands Politi kørte torsdag kl. 21.30 til Tordenskjoldsgade i Aarhus N, hvor to mænd skabte uro på et pizzeria. Mændene var væk, da politiet kom frem, men en medarbejder fortalte, at de to mænd havde været meget berusede og aggressive og havde nægtet at forlade stedet, da hun skulle lukke.

Da de til sidst var gået ud, havde den ene kastet en ølflaske mod vinduet i døren, mens den anden slog sin knytnæve ind i glasset, så det gik i stykker.