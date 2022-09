Aarhus Kommune har ligesom Helsingør Kommune behandlet skolebørns personoplysninger fra Chromebooks i strid med lovgivningen. Det konkluderede Datatilsynet torsdag, da kommunen i lighed med Helsingør Kommune fik påbud om inden for to måneder at bringe forholdene i orden.

Digitaliseringschef Ole Hersted Hansen, kan I nå det?