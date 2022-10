Inden valget i juni 2015 talte JP Aarhus med de aarhusianske folketingskandidater – og de mente (med undtagelse af EL’s Nikolaj Villumsen) at det det største samfundsproblem for det østjyske var, at E45 var blevet for lille og derfor måtte udvides til mindst seks spor helt fra Vejle til Randers. Det arbejde er godt i gang – men der sidder