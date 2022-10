Thornings tid var kun til låns – Løkke tog magten tilbage, da DF blev størst af de blå

Et andet tema var forholdet mellem de større byer og landområderne – også kaldet ”Udkantsdanmark”’. Endelig blev valgkampen kendetegnet af, at partierne for første gang arbejdede målrettet med de sociale medier som platform for at påvirke især yngre vælgere. Nyhedsstrømmen under valgkampen blev derfor præget af kandidaters og partiers indlæg på især Facebook og Twitter.

Valgets resultat

De to regeringsbærende partier fik et meget forskelligt resultat af valget. Socialdemokratiet fik 26,3 pct. af stemmerne og vandt tre mandater til i alt 47, mens Radikale Venstre fik en nedgang og med 4,6 procentpoint gik tilbage fra 17 til 8 mandater. Støttepartiet og det tidligere regeringsparti SF fik en nedgang på 5 procentpoint til 4,2 pct., hvilket betød et tab af 9 mandater til i alt 7. Det andet støtteparti, Enhedslisten, gik 1,1 procentpoint frem og vandt med 7,8 pct. af stemmerne 2 mandater til i alt 14. Det nye parti Alternativet nåede med 4,8 pct. af stemmerne langt over spærregrænsen og fik 9 mandater i Folketinget. Venstre og De Konservative gik begge tilbage og fik med hhv. 19,2 og 3,4 pct. af stemmerne 34 og 6 mandater – en tilbagegang på hhv. 13 og 2 mandater. Dansk Folkeparti fik 21,1 pct. af stemmerne og fik med en fremgang på 8,8 procentpoint i alt 37 mandater, en fremgang på 15. DF blev dermed for første gang det største parti i blå blok. Også Liberal Alliance fik en mindre fremgang på 2,5 procentpoint, så de med 7,5 pct. af stemmerne vandt 4 mandater og fik i alt 13.