21/09/2022 KL. 10:45

For abonnenter

100 dage med Uwe Rösler

Fra et løfte om ikke at have magiske kræfter til at undskylde for at tage en slurk af en fadøl under et interview. Her er 10 citater fra Uwe Röslers første 100 dage som cheftræner i AGF.