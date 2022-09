2022 er et særligt musikår i Aarhus, og lørdag den 17. december rundes musikbyåret af med sang og musik i midtbyen under temaet ”Let’s play together”. Musikårets afslutning står i sammenspillets tegn, og alle er inviteret til at spille med.

»Vi åbnede året med at præsentere en række af byens mange sange fortolket af den nye generation af talenter fra Aarhus. Nu giver vi scenen til borgerne. Afslutningen af musikåret handler om at finde spilleglæden frem og tage del i det musikalske fællesskab, uanset hvor øvet man er,« siger Jesper Mardahl, sekretariatsleder for Music City Aarhus 2022 i en omtale af arrangementet.