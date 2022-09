Ekspertens dom: AGF’s næste seks kampe vil definere sæsonen

Efter en sommer med masser af sol er efterårsskyerne begyndt at trække sig sammen over Aarhus – og måske også over byens fodboldklub.

AGF har haft en udmærket start på sæsonen og ligger lige nu på en femteplads i Superligaen. Problemet er bare, at hvis holdet ikke præsterer til fulde, kan de næste seks kampe få enorm betydning for AGF. Ja, de kan faktisk blive sæsondefinerende.