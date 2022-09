Psykiatrien og karkirurgien blev de største vindere med ekstra kapitaltilførsler på hhv. 42,8 mio. kr. og 38 mio. kr., da regionsrådet i Region Midtjylland tidligere på ugen indgik forlig om næste års budget.

Det karkirurgiske område har oplevet stor medieopmærksomhed, efter regionen i april oplyste, at op mod 92 mennesker om året kan have fået have fået amputeret benet, selvom det kunne være undgået med den rette forebyggende behandling.