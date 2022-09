12/09/2022 KL. 06:45

To gange hypnoterapi skulle der til, for at syvårige Dagmar Baden Marcussens OCD-træk forsvandt

Børn- og ungelæger i Aarhus Kommune afprøver hypnose som behandling af skolebørn, der mistrives. Et tilbud, som fik 7-årige Dagmar Baden Marcussen til at stoppe med at vaske hænder.