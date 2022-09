Aarhus Universitet har indført øjeblikkeligt ansættelsesstop fra den 1. september. Det har universitetsledelsen på Aarhus Universitet besluttet på et møde tidligere i sidste uge.

»Vi har taget beslutningen for at udvise rettidig omhu for at undgå, at vi bliver tvunget til at tage mere drastiske skridt i 2023,« siger Arnold Boon,