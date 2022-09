Ny AGF-angriber står med blandet følelse efter nederlag

Samtidig roste han sit holds evne til at blive ved med at kæmpe for sejren, selv om frustrationen over resultatet ikke var til at overse.

- Sebastian (Grønning red.) scorede, og det er meget positivt både for ham og for holdet. Han havde en stor tilstedeværelse i feltet.

- Det var hårdt, at vi lukkede et mål ind lige før pausen, men spillerne skal have stor ros for, hvordan de håndterede det. Vi gav ikke op på noget tidspunkt og kom godt tilbage, siger Uwe Rösler.

Selv om FC Nordsjælland tog fra Aarhus med tre point, så indrømmer anfører Kian Hansen, at det ikke var holdets bedste kamp i denne sæson.

Særligt mod kampens slutning var holdet fra Farum presset, og det var også i kampens overtid, at Sebastian Grønning lykkedes med at prikke bolden over stregen.