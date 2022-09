Over for hende sidder Grace Langkilde Arentoft, 89 år, i en matchende grøn lænestol. Hun har boet i blokken i 57 år og siden 1973 i sin lejlighed på 8. sal, der ligeledes er kommet under pres.

Tilbage i maj fik de begge et brev fra deres udlejere, som varslede store konsekvenser for deres boligsituation.

»Jeg var chokeret. Jeg synes, det er så udmærket en lejlighed, som jeg har passet pænt på i de knap 50 år, jeg har boet her – og så modernisere for en million. Jeg var målløs,« fortæller Helle Aagaard, der for to år siden også blev rystet over et brev fra sine udlejere.