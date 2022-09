06/09/2022 KL. 06:45

Lufthavnsdirektør: Uden penge var vores kasse løbet tom

Lufthavnen skulle have penge i 2022 for at fortsætte, siger direktør i Aarhus Airport. Det fik vi ikke at vide, siger EL-byrådsmedlem, men borgmesteren afviser kritikken.