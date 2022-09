Solceller på 111 kommunale bygninger for 101 mio. kr. Flere energirenoveringer og en bedre kontrol med energiforbruget i f.eks. kommunens svømmehaller og idrætshaller.

Alt sammen initiativer, som Aarhus Kommunes tekniske afdeling foreslår at sætte i værk, fordi kommunen er bagud med sin køreplan for at blive CO 2 -neutral i 2030.