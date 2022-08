Processen har været kritiseret for at være låst, men der må gerne tænkes i alternativer.

Sådan lyder det fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) og teknisk rådmand Nicolaj Bang (K) i en fælles pressemeddelelse om processen for havneudvidelsen i Aarhus. Processen har fået kritik for at være ”låst” fast på det konkrete projekt, som er foreslået uden mulighed for at diskutere andre løsninger.