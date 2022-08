Kvik dreng gav supersignalement – indbrudstyv anholdt

Godt nok havde han ikke det samme tøj på – men det viste sig, at han havde nået at skifte tøj. Det tøj, han havde haft på under indbruddet, fandt betjentene gemt i et buskads i området. I tasken lå i øvrigt også et koben.

Den 25-årige erkendte nu, at det var hans taske, og at det var ham, der havde begået indbruddet. Han blev anholdt og sigtet, mens drengen nu bliver indstillet til en dusør for sin skarpsindighed og gode hjælp til politiet.