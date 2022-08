Brandfolk måtte i vandet, da båd med otte personer gik på grund

Det endte med, at brandfolk måtte sejle ud på åen i en lavbundet båd, der kan sejle på eksempelvis søer, og kaste et reb over til passagererne for at hive dem i land.

»Der var ikke nogen, der var i fare, men vi skulle selvfølgelig have hjulpet dem i land. Så vidt jeg ved, var folk ombord på båden ikke berusede eller på anden vis uforsvarlige. Det kan ske for enhver,« siger Steen Bøje.

Ifølge operationschefen har folk generelt opført sig fornuftigt under festugen.

»Jeg mindes ikke, at vi, ud over denne ene, har haft ture, der kan henføres til festugen,« siger han.

Mandagens episode på Aarhus Å blev anmeldt kort før klokken 15.