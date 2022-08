Rumænsk tyv blev sendt hjem

Den 37-årige havde stået i en pølsevogn på Bispetorvet, hvor han kortvarigt havde lagt sin mobil fra sig. Da den pludseligt var væk, fik han hjælp af en ven og brugte find my iPhone-funktionen til at spore den til et sted i midtbyen.

Her tog den 37-årige og vennen kontakt til den 42-årige mand, som de også havde set ved pølsevognen. Den 42-årige afviste at have taget telefonen, og i første omgang gik de to mænd derfor videre. Men kort efter kunne de se, at telefonen nu var på Skolebakken, og da de igen stødte på den 42-årige, var de ikke længere i tvivl om, at han havde mobilen.