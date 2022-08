Der bliver skruet op for komfurerne og festivalstemningen, når Food Festival den 2.-4. september efter to års coronapause vender tilbage til Tangkrogen i Aarhus. For første gang med hele seks nye showkøkkener, madscener og værksteder. Det betyder ifølge direktør Anna Lund, Food-Aarhus og Food Festival, at festivalgæsterne kan se frem til helt nye kulturoplevelser