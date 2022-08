Relativitetsteori. Kvantemekanik. Det absolutte nulpunkt.

Naturvidenskabelige begreber bliver kastet omkring i den lille foredragssal, som Domens kerne udgør i dagens anledning. Hans Buhl er museumsinspektør ved Science Museerne under Aarhus Universitet, og han er mødt op i sin måneformørkelses-T-shirt for at fortælle om, hvad lys er for noget.