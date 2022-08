Før var der krydsfiner på række og grå betonklodser. Nu er der 25 portrætfotografier og et lyskunstværk under jernbanebroen på Sydhavnen i Aarhus.

Entreprenørfirmaet A. Enggaard har gang i et stort byggeprojekt i sydhavnskvarteret, og i den forbindelse har de opsat et byggepladshegn under jernbanebroen. I samarbejde med Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Lys På Aarhus og Jyllands-Posten er væggen nu omdannet til fotoudstillingen ”Mennesker under broen” og lyskunstværket ”Sensible Horizon”.