På den grå kirkebænk sad Ebbe Vestergård med sin hustru og sine svigerforældre. I midtergangen stod en lille, hvid kiste. Den var placeret på en træopsats, løftet fra det kolde kirkegulv, som var dækket af buketter med bånd, der markerede det sidste farvel. Et farvel til et lille liv, der sluttede, før det begyndte. De skulle have været så lykkelige – præcis som de var, da de et år forinden blev viet, foran samme alter i den samme kirke. Men nu sad de der med tomme blikke rettet mod den virkelighed, der blev præsenteret for dem. De var blevet forældre, men de havde ikke noget barn.