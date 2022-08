Spareplan på 312 mio. kr.: »Det er smerteligt hele vejen rundt«

»Ikke udover at det er smerteligt hele vejen rundt. Men personligt så vil yderligere besparelser på børn og unge gøre meget ondt på mig. Vores skoler og institutioners forhold berører os alle sammen, og de har holdt for af flere omgange: Der kan ikke være meget mere at komme efter,« siger Metin Aydin, der kalder det »dybt fortvivlende«, at der som en konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regering nu skal gøres et »historisk stort indhug«:

»Derfor bliver vi nødt til at være meget kreative for at finde løsninger, der kan imødegå de udfordringer vi står overfor, herunder at forhindre et kollaps i vores velfærd. Det er store greb der skal til.«

Løsgængeren

Jacob Søgaard blev tidligere på måneden løsgænger efter at have meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Han kalder det alvorligt med så store besparelser, som borgmesteren lægger op til.

»Det kommer til at kunne mærkes rundt om i kommunen på vores velfærdstilbud, som udkastet ser ud nu. For mig viser det meget tydeligt, at vi har en regering som ikke prioriterer den kommunale velfærd, og det mærker vi nu konsekvenserne af i Aarhus Kommune,« siger han og erklærer sig også positiv:

»Jeg kan se, at flere af de forslag. som jeg har været med til at spille på banen, er en del af budgetudkastet. Det gælder investeringer i sundhed, investeringer i beskæftigelse, flere unge i fritidsjobs og etablering af solceller på kommunens tage.«

Nye Borgerlige

Nye Borgerliges byrådsmedlem, Henrik Arens mener, at der overordnet set er nogle gode takter i borgmesterens budgetudkast.

»Effektiviseringer og samling af kommunes bygningsafdelinger, besparelse på eksterne konsulenter, fokus på den tidlige indsats og investeringer i nye teknologier og løsninger, noget vi i Nye Borgerlige er enige i, er vigtige indsatsområder. Vi ønsker bare endnu mere af det end borgmesteren,« siger Henrik Arens, der ikke kan støtte tiltag på beskæftigelsesområdet og savner bud på rekruttering og sygefravær.

Han klandrer forslaget for ikke at løse udfordringerne på de tre »mest borgernære velfærdsområder«, selv om der i oplægget tilføres millioner:

»Det er et skridt på vejen, men et plaster på et åben benbrud, bevares.«