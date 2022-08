Enhedslisten i Aarhus erkender interne problemer

Sagen endte i foråret med eksklusion af Enhedslistens tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen, og den betød, at Laura Bryhl sygemeldte sig med stress. Viggo Jonasen har bl.a. i JP Aarhus afvist anklagerne om sexisme og chikane.

Da det stod klart, at Laura Bryhl forlod Enhedslisten og kommunalpolitik erkendte Bestyrelsen i Enhedslisten Århus, at der er et problem med kulturen i partiet.

»Laura har haft modet til at stå frem i en sag om sexisme og har desværre oplevet at blive mødt med mistænkeliggørelse. Dels af enkelte partifæller og dels af borgere, som har taget kontakt til både hende og hendes familie. Det er helt urimeligt. Og det er netop derfor, at det er vanskeligt at stå frem i sager om sexisme og krænkelser,« lød det dengang fra talsmand for bestyrelsen i Enhedslisten Århus, Lone Degn.