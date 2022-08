Den 5. februar 2021 inviterede miljøminister Lea Wermelin alle landets 98 kommuner til at dyste om at blive Danmarks VILDESTE kommune i forbindelse med kampagnen ’Sammen om et vildere Danmark’.

Kampagnen skal være med til at gøre den danske natur vildere til gavn for biodiversiteten.



Alle landets kommuner har tilmeldt sig konkurrencen og indsendt en beskrivelse af, hvilke tiltag de vil gøre for at opnå titlen, som ’Danmarks vildeste kommune.’



Præmien er en million kroner fra Den Danske Naturfond som skal bruges på et vildt naturprojekt.



Dommerpanelet bedømmer ud fra idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om vild natur og naturens egenskaber til borgerne.

Vinderen kåres den 29. september.

Kilde: Miljøministeriet