21-årig sigtet for narkokørsel – havde stoffer i bilen

Narkokørsel: En patrulje fra Østjyllands Politi standsede ifølge døgnrapporten søndag kl. 19.50 en 21-årig mandlig bilist på Rymarken i Hasle. Da det lugtede af hash fra bilen, fik bilisten foretaget en narkometertest, og da den gav et positivt udslag, blev den 21-årige anholdt og sigtet for narkokørsel.

Under den efterfølgende ransagning af bilen fandt patruljen nogle poser med skunk, og det førte til, at politiet også ransagede mandens bopæl. Her blev der fundet flere salgsposer med kokain, hash og skunk og en del tusinde kroner i kontanter. På baggrund af fundene blev den 21-årige sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.