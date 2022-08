Ung mand sigtet for at bryde ind i fem biler

Bilindbrud: En årvågen borger kontaktede natten til mandag kl. 00.34 politiet, efter han havde set en mand knuse en siderude på en bil, der holdt i Kalmargade i Aarhus N. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

En patrulje var hurtigt på stedet, og da betjentene kom frem, så de en 22-årig mand sidde i en bil, hvor den ene rude var knust. Han blev anholdt på stedet, og under visitationen af ham fandt betjentene bl.a. noget parfume og et NemID-kort, som han havde taget i bilen. Fire andre biler på samme vej havde fået smadret sideruden, og den 22-årige blev sigtet for alle fem forhold.