Ekspert er ikke i tvivl om, at sparerunden i Aarhus vil kunne mærkes

Når byrådets politikere til september skal kæmpe for deres mærkesager ved forhandlingerne om næste års budget for Aarhus Kommune, sker det med en underliggende præmis om, at de måneden efter skal tage stilling til en omfattende spareplan.

Som beskrevet i JP Aarhus mandag viser en endnu ikke offentliggjort budgetindstilling fra Borgmesterens Afdeling, at der er behov for at barbere i alt 312 mio. kr. af næste års budget, og i indstillingen bliver det slået fast, at det ikke »kan undgås, at der også vil være konsekvenser for serviceniveauet«.