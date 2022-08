»Kom ud med det. Tal om det.«

Faktisk krydrer Anne Hjernøe sine ord med et par bandeord for at understrege sin pointe: Man skal tale om kvinders overgangsalder. Erkende, at den er en ganske stor del af kvinders liv, mener den 53-årige forfatter til nu 26 bøger, heraf en del kogebøger, tv-stjerne og foredrags- og kursusholder.