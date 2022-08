26/08/2022 KL. 12:33

Åhavevej bliver afspærret under Lukas Graham koncert

Politiet afspærrer Åhavevej lørdag aften i forbindelse med koncert i Eskelunden. Det sker for at undgå samme kaos med koncertgængere på kørebanen, som opstod under Northside Festival.