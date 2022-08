»Man kan godt sige, at han var lidt sky,« fortæller Hans Helleshøj Buch, booker hos Musikhuset Aarhus.

Det er vist tæt på at være en underdrivelse, for han og hans kollegers opgave under Bob Dylans besøg var blandt andet at sørge for, at den amerikanske stjerne ikke kom tæt på fremmede personer.

Det fortæller Hans Helleshøj Buch, da Lokalavisen Aarhus taler med ham i anledning af, at Musikhuset Aarhus på lørdag fylder 40 år.

Måtte smide sin T-shirt

Gennem årene har han taget i mod et hav af kunstnere, når de er blevet booket til at spille i Musikhuset. Han har taget sig af dem før og efter koncerter, hvilket har budt på uforglemmelige episoder med nogle af de største verdensstjerner. Som da Hans Helleshøj Buch var vidne til, at Bryan Adams sad med sin computer i en af Musikhusets garderober i halvanden time efter en koncert for selv at besvare beskeder fra fans på de sociale medier. Eller dengang hvor Hans Helleshøj Buch måtte tilkalde en massør til Marcus Millers kone, der bøvlede med ryggen, inden den aarhusianske booker måtte smide sin T-shirt, fordi den verdenskendte bassist og sanger ønskede at optræde med den på.