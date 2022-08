En patrulje fra Østjyllands Politi rettede onsdag kl. 20.15 henvendelse til to mænd på hhv. 19 og 33 år, som sad i en bil på Dr. Holst vej i Åbyhøj, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi. Fra førekabinen kom en kraftig lugt af cannabis, og betjentene besluttede derfor at kigge nærmere på bilen. Det viste sig at være en god idé, for mellem de to forsæder fandt de flere salgsposer med hash og skunk samt en foldekniv. Begge mænd blev sigtet for forsøg på salg af narko, og den 19-årige blev desuden sigtet for overtrædelse af knivloven.