Onsdag aften kort før kl. 23 kørte en patrulje fra Østjyllands Politi til en adresse i Solbjerg, hvor en 45-årig mand var blevet stukket med en kniv. Den 45-årige forklarede, at han og en bekendt, en mand på 56 år, tidligere på aften havde været i klammeri, fremgår det af døgnrapporten. Senere på aftenen havde de aftalt at mødes for at tale ud, men da havde den 56-årige medbragt en køkkenkniv, som han forsøgte at stikke den 45-årige med.