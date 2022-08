Onsdag kl. 13.35 skete der et trafikuheld i krydset mellem Grønløkke Allé og Tranbjerg Hovedgade, da en 35-årig mandlig bilist kom kørende ligeud ad Grønlykke Allé, fremgår det af døgnrapporten. Her blev han påkørt af en bil, der kom kørende ad Tranbjerg Hovedvej og skulle svinge til venstre ned på Grønlykke Allé. Den kvindelig fører af den anden bil kørte umiddelbart efter fra stedet uden at udveksle oplysninger med den 35-årige. Kvinden, der valgte at stikke af beskrives som dansk af udseende og 60-65 år. Hun var iført briller og var kørende i en høj og stor bil, der muligvis var grøn eller brunlig.