26/08/2022 KL. 19:00

Aarhus Festuge er liv, lys og en allé

Aarhus Festuge er skudt i gang. Programmet byder på en bred vifte af kunstneriske, kulturelle og musiske indslag, der alle fylder i bybilledet. JP Aarhus gik på gaden for at spørge aarhusianerne om, hvad festugen betyder for dem.