26/08/2022 KL. 09:15

For abonnenter

AGF's forsvar er det bedste i ligaen, og det overrasker ikke spillerne

Frederik Tingager er ikke overrasket over, at AGF's forsvar er startet så godt, som det er. Nu skal holdet forsøge at udbygge den flotte start på sæsonen, når AC Horsens venter i Superligaens syvende spillerunde.